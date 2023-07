Woodstock en Beauce dévoile sa programmation

Le camping musicale Woodstock en Beauce (W.E.B.) a dévoilée aujourd'hui la programmation de son retour tant attendu pour la fin de semaine du 7 au 9 septembre au 690 rang 7 à Saint-Ephrem.

Jeudi 7 septembre

21h : Le groupe La gang de ciboirs

Vendredi 8 septembre

À la GRANGE

18h: HUMORISTE

20h: AFTER MONDAY

21H: DERAPS

Minuit: RAGERS – (Hip-Hop)

À la scène MIXBUS

17h: FAMILY MAN – (Alternative Punk)

19h: À venir

21h: SKA SOUND SYSTEM – (SKA)

23h: PLANET SMASHERS – (SKA Punk)

Samedi 9 septembre

À la GRANGE

17h: HUMORISTE

18h: NOCAN

20h: EMI JEEN – (Pop)

22h: PELCH – (Pop)

Minuit: TROOPER – (Rock)

À la scène MIXBUS

17h: ISABELLE CORRIVEAU – (Harpiste)

18h30: CARLYL

19h30: GRO BIG – (Rap)

21h: À venir

23h: À venir

Les billets sont désormais en prévente sur internet jusqu’au 3 septembre prochain.

Rappelons que Woodstock en Beauce a produit plus de 750 spectacles de musique de tout genre et a accueilli plus de 900 000 adeptes. L’événement a contribué à l’émergence d’artistes Québécois tels que : Eric Lapointe, Kevin Parent, Daniel Boucher, Martin Deschamps, Steve Hill, Jean Leloup, Grimskunk, Les Cowboys Fringants, etc.