Salle de spectacles: Québec est prêt depuis longtemps à recevoir le projet

Le gouvernement du Québec est prêt depuis plusieurs années à recevoir un projet de construction d’une salle de spectacles sur le territoire de la Ville de Saint-Georges.

« Au cours des dernières années et de façon périodique, la communauté beauceronne a démontré un fort intérêt à doter la Ville de Saint-Georges d’une salle de spectacle en lien avec le diffuseur Les Amants de la Scène. [...] En 2020, dans le cadre du Programme fédéral-provincial d’aide sur les infrastructures culturelles et pour lequel les salles de spectacle étaient éligibles, nous n’avons pas reçu de projet de votre ville », a écrit le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, dans une lettre envoyée au maire Claude Morin, le 8 mai dernier, et dont EnBeauce.com a obtenu copie.

Rappelons que cette semaine, à la suite d'entretiens avec des journalistes de notre média, le maire a annoncé qu'il remettait sur les rails ce projet et qu'il tenait à le faire progresser rapidement, d'ici la fin de son mandat dans deux ans. L'achat du terrain du concessionnaire St-Georges Ford, voisin de l’Espace Carpe Diem, est sérieusement considéré, a fait savoir le maire. Les modalités d'acquisition seront d'ailleurs discutées en comité municipal, ce lundi qui vient, a signifié M. Morin.

Dans sa missive du mois de mai, sans prendre d'engagement financier précis, le ministre Lacombe réitère qu'il a «toujours un intérêt à obtenir une copie de votre projet préliminaire de salle de spectacle» en raison «de ma conviction profonde à bonifier l’offre culturelle dans toutes les régions du Québec.». Il rappelle aussi que dans ce dossier, «je travaille d’ailleurs en étroite collaboration avec votre député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui assume les fonctions d’adjoint parlementaire et partage ma vision.»