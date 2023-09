Un soutien de 15 000 $ au Festival beauceron de l’érable

L'événement Beauce Brasse se tiendra ce vendredi 22 et samedi 23 septembre, à l'espace Carpe Diem de Saint-Georges. Au total, plus de 25 exposants seront présents pour montrer et faire déguster leurs produits. Bières, spiritueux, cocktails, sans alcool et cuisine de rue seront au programme de cette nouvelle édition. Le vendredi, les visiteurs ...