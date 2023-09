Paysage de la Beauce: quand l’art et la nature se rencontrent

Deux nouvelles installations artistiques mettent dorénavant en valeur les paysages de Saint-Benoît Labre et de Saint-Évariste-de-Forsyth, dans la MRC Beauce-Sartigan.

C'est Pamela Doyon, de l’entreprise Créativa Productions, qui a conçu les installations, l'une représentant un gros coeur (Saint-Évariste), l'autre, une fenêtre sur Saint-Benoit. « Nous sommes chanceux d'habiter une région qui cache des trésors de paysages. C'est un privilège d'avoir pu les mettre en valeur en réunissant l'art et la nature », a signalé Mme Doyon.

Au coût total de 14 000 $, les structures ont été réalisées dans le cadre du projet Paysage de la Beauce, inscrit au plan d’action 2021-2023 de l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan et le gouvernement du Québec. Le Conseil économique de Beauce est également partenaire financier de cette initiative.

« La MRC est heureuse de s’associer à ce projet de promotion des paysages de la région, une richesse naturelle trop souvent mésestimée dans nos communautés », a indiqué le préfet, Dany Quirion.

Pour Mélanie Raymond, conseillère municipale à Saint-Benoît-Labre, « ce nouvel aménagement culturel invite les citoyens à prendre un moment de détente dans un cadre enchanteur en profitant [...] de la magnifique fenêtre avec vue sur la municipalité. Ils pourront prendre des photos en famille ou avec des amis dans un décor d’automne ».

À Saint-Évariste-de-Forsyth, on précise que l’aménagement de la cour arrière du bureau municipal fait partie d’un projet d’arrêt touristique, pour permettre aux gens d’admirer les montagnes et les couchers de soleil. « Le conseil municipal est heureux de se démarquer avec une si belle installation artistique et invite la population à venir faire un pique-nique et pourquoi pas une photo », a souligné le maire, Camil Martin.