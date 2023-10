Dina Gilbert poursuit au Kamloops Symphony Orchestra jusqu'en 2027

La cheffe d'orchestre Dina Gilbert, originaire de Saint-Georges, vient de signer son troisième mandat avec le Kamloops Symphony Orchestra pour poursuivre en tant que directrice musicale jusqu'en juin 2027.

La Beauceronne de 38 ans se dit très excitée par la signature de ce mandat, selon ce qu'elle a indiqué dans une publication de sa page Facebook. « Je ne peux pas dire à quel point je suis enthousiaste à l’idée de continuer à travailler avec des musiciens, des membres du personnel et des membres du conseil d’administration aussi talentueux, généreux et chaleureux pour l’avenir prometteur de notre orchestre qui continuera d’élever la vie de nos auditoires variés. Je me sens très chanceuse! », peut-on lire.

Rappelons que son premier contrat avait été reconduit en mai 2020 jusqu'à cette année.