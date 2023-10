Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Près de 210 enfants et adultes ont assisté, les 3 et 4 octobre, à la pièce de théâtre « Ma petite boule d’amour » présentée dans les municipalités de Vallée-Jonction, de Sainte-Hénédine et de Sainte-Marguerite. Organisée par la MRC de La Nouvelle-Beauce, cette activité s'adressait aux enfants de 3 à 5 ans issus de l'immigration afin de les ...