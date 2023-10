Le Mercredi-Étudiant est de retour!

De retour cet automne, le Mercredi-Étudiant se tiendra le 25 octobre à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches où plusieurs pièces de musique et une chorégraphie de danse seront interprétées par la relève artistique.

Treize numéros mettront en vedette de nouveaux talents et d’anciens visages de retour sur la scène locale. « Plus de quarante artistes participeront à cette nouvelle édition, promettant un spectacle riche en diversité musicale. Leurs performances revisiteront plusieurs classiques des années 1990 et 2000 ainsi que des œuvres d’influence country et des morceaux rock enflammés », a précisé Julie Beaudoin, responsable du Socioculturel.

Cette soirée couvrira un large spectre musical allant de Billy Joel à Guns N' Roses et Chayce Beckham en passant par Taylor Swift et Zaz. Le public aura notamment la chance de découvrir pour la première fois sur scène les voix de Victoria Hallée, Mya Lafontaine, Annick Leclerc, Pier-Olivier Jacques-Lehoux, Alexis Proulx, Daria Solovieva, Arianne St-Hilaire, Marianne Surprenant, Mélodie Therrien, Daphnée Vachon et Jo-Anne Vachon. De plus, il pourra retrouver les voix de Victoria Demers, Mélodie Gauthier, Élora Martel-Carrier, Léticia-Kim Servant et Gabriel Turcotte. Plusieurs interprètes les accompagneront à la batterie, à la guitare, à la basse, au violon, au piano, à la flûte et aux percussions.

Il y aura également une composition originale, créée par l’étudiant Justin-Xavier Boily, en collaboration avec le groupe de heavy métal Fragmatik.

D’ailleurs, certains artistes relèveront le défi de jouer pour la première fois d’un deuxième instrument sous la supervision des directeurs musicaux Pierre-Olivier Fortin et Daniel Bégin.

Cette année, la troupe de danse L'Étadâme présentera un numéro chorégraphié par Anouk Gaudet.

Pour animer cette soirée, la troupe d'improvisation Les Pissenlits, encadrée par leur entraîneur Jérémy Bernard, apportera une touche d'humour.

Enfin, Megan Grenier aura le privilège d’accompagner le public en tant que maître de cérémonie.