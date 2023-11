Plus de 2 700 visiteurs au 37e Salon des Artistes et Artisans de Beauce

Plus de 2 700 visiteurs se sont rendus au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges en fin de semaine afin de découvrir les exposants du 37e Salon des Artistes et Artisans de Beauce (AAB).

Le comité organisateur se réjouit de l’achalandage, de toute l’organisation de cette année et de l’ambiance rafraîchissante créée par la rencontre des anciens et des nouveaux exposants participants. « Je tiens à remercier tous nos exposants ainsi que le public d’avoir été de la partie encore cette année! Je n’ai aucun point négatif à dire, je suis très satisfaite du déroulement et l’ambiance entre les nouveaux et les anciens exposants était carrément extraordinaire! On a ri, on a eu du fun, c’était super! Croyez-moi que si la santé est là, je le serai aussi l’an prochain! », a mentionné Lise Thibodeau, coordonnatrice de l’événement.

La présidente d’honneur de cette édition Judith Purcell, des Créations Jam’S de Saint-Georges, a apprécié sa participation cette année. « Ça me faisait tout drôle de me faire reconnaître, les gens me félicitaient et étaient super gentils. On voit des anciens visages, les gens reviennent année après année, c’est signe que le salon est apprécié! »

Au total, une trentaine de créateurs et de créatrices en métiers d’art, en agroalimentaire et en arts visuels de partout à travers le Québec étaient sur place, dont 19 qui sont originaires de la Beauce.

Pendant toute la durée de l’événement, des billets étaient vendus, au profit d’AAB, auprès des visiteurs qui couraient la chance de remporter divers prix offerts généreusement par les exposants participants. Au total, c’est une trentaine de cadeaux qui ont été tirés et remis à ceux et celles qui s’étaient procuré des billets. Toutes les personnes gagnantes seront contactées au courant de la semaine et pourront venir récupérer leur prix à la boutique AAB du Centre culturel Marie-Fitzbach.

L’événement s’est finalement conclu avec la nomination de la prochaine présidente d’honneur qui a été choisie à la suite d’un vote du public alors que les visiteurs étaient appelés à déterminer leur exposant coup de cœur du Salon. Ainsi, c’est Juan He de Saint-Vallier qui a été désignée par le public! Mme He était malheureusement prise par un autre salon à Toronto, mais c’est son mari, Robert Levasseur qui a reçu le prix. « C’était la toute première fois qu’on venait en Beauce. Le fait que le Salon soit établi depuis autant d’années nous a encouragé à participer et ça a été une superbe expérience! On a hâte à l'année prochaine! », a souligné M. Levasseur.