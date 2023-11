Appel de photos: partageons la magie de Noël

Petit à petit les sapins s'installent dans les salons et les lumières illuminent les rues, parce que oui, le temps passe vite et Noël sera bientôt là!

Il y a les sapins en plastique, faciles à installer, et les sapins naturels qui sentent bons dans les maisons. Décorés de boules, de guirlandes, pleins de couleurs et fait avec amour, ils sont essentiels pour accueillir bientôt les cadeaux de tous les petits et grands enfants de ce monde. Non loin, on retrouve souvent une crèche ou un village de Noël, parfois même des campings de Noël!

À plus grande échelle, pour en faire profiter tous le quartier, plusieurs décorent également l'extérieur de leur logement. Des guirlandes lumineuses et scintillantes ornent les charpentes et des personnages brillants donnent vie aux terrains. Quelle joie de se promener dans les rues de nos villages pour admirer la créativité de chacun.

Pour que tout le monde puissent en profiter et afin de mettre de la joie dans le coeur de tous, EnBeauce.com vous propose de partager la magie de Noël en diffusant de nombreuses photos de vos décorations! Elles sortiront prochainement dans des galeries.

Envoyez-nous vos photos!

Nous publierons vos images au courant des jours à venir. Nous en ferrons une galerie pour tous les amateurs de photographie. Faites-nous parvenir vos clichés :

— En cliquant sur ce lien et remplir le formulaire

— Par courriel à l’adresse [email protected]

Privilégiez le formulaire!