Les carnets anciens: du francofolk aux accents americana

« On a fait ça à distance avec du bénévolat au coton! Ce disque-là, on peut dire que c'est typique d'une corvée beauceronne! »

Michel Roy se pince encore d'avoir réussi à respecter sa promesse qu’il présenterait, un jour, son album de compositions originales, avoue-t-il en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Les carnets anciens, tel est le titre de «ce disque-là» qu'il a lancé au début de l'automne. Un aboutissement pour cet ex-journaliste, devenu relationniste, mais qui a toujours roulé sa bosse en fond de scène dans le milieu musical.

« Ici, je marie ma voix, ma musique et mes mots », signale l'auteur-compositeur-interprète de 69 ans, paraphrasant une des six chansons originales de cette production. Prends pas mon cœur pour un hôtel, a été le premier extrait radio diffusé en septembre.

Ayant toujours cette volonté de se développer artistiquement, le natif de Beauceville et résident de Saint-Georges depuis longtemps, a poursuivi ses activités musicales et ses apprentissages dans des cours d’écriture, de chant et d’interprétation, parallèlement à ses activités professionnelles. Depuis 2008, il a participé à de nombreux spectacles-bénéfices en Beauce.

Michel Roy s'est d'ailleurs entouré de ses amis, musiciens et autres, de sa famille et aussi de sa conjointe, Johanne Grondin, pour accoucher de cet enregistrement, qu'il qualifie de « francofolk aux accents americana », avec des ritournelles sur fond historique (comme Canaille), de cheminement spirituel et aussi, sur la thématique du sempiternel amour! « Écrire une chanson est un travail d'orfèvre. C'est satisfaisant mais parfois souffrant », dit-il.

La sortie de son album a été suivie à la mi-octobre de la présentation de deux spectacles au Cabaret des amants, à Saint-Georges, en compagnie de plusieurs musiciens sur scène avec lui dont les frères Ouellet (Jean-Marie, Germain, et Sylvain) ainsi que Michel Cloutier, Stéphanie Labbé et Marie-Claude Bolduc, dans une mise en scène d'Hélène Ouellet.

Le public a bien accueillie les prestations alors que les spectateurs ont pu entendre 16 chansons originales, dont les six titres qu’on retrouve sur l’album. Maintenant que le show est rodé, Michel Roy ne se cache pas qu'il aimerait bien partir dans une tournée régionale.

Le mini-album Les carnets anciens, est disponible sur les plates-formes numériques. On peut aussi s'en procurer une version CD ou en clé USB à la boutique d’Artistes et artisans de Beauce (250, 18e Rue, Saint-Georges) ou les commander par internet sur le site de l'organisme (https://boutiqueaab.com).

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec l'auteur-compositeur-interprète, Michel Roy.