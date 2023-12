Encore six auteurs en visite à la Librairie Sélect

Après les séances de rencontres de la fin de semaine dernière, la Librairie Sélect de Saint-Georges recevra cinq nouveaux auteurs les samedis 9 et 16 décembre.

En effet, le samedi 9 décembre, de 11h à 15 h 30, outre Jean-Roch Morin, auteur de La route des sucriers, Quand on faisait les sucres en noir et blanc au Québec (maison d'édition Conifère), seront également présents Vickie Poulin et son fils Dominic Breton, qui ont écrit ensemble le roman jeunesse XY : le mystérieux héritage, publié aux éditions de l'Apothéose.

Le samedi 16 décembre, ce sera au tour de Myriam Busque, auteure des romans Dans l'univers de Roxanne Côté-Gingras et La vie amoureuse d'une tricoteuse, et Line Lachance, qui a produit Une prison de verre: l'histoire de Claire et Mes petites bulles de bonheur, d'être présentes à la librairie de 11 h à 15 h 30. Toujours cette même journée, Marie-Claude Lisée viendra présenter son roman L'indispensable Becquée, publié à compte d'auteur.

Pour tout renseignement supplémentaire et l'horaire précis de passage des auteurs, prière de communiquer directement avec la Librairie Sélect.