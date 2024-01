Quoi faire en Beauce du 12 au 14 janvier?

La MRC des Etchemins et Nouvel Essor ont annoncé, ce jeudi 4 janvier, la nouvelle programmation « Samedis d'bouger » pour les deux prochaines saisons. Le but de ses activités est de pousser la population à rester active et profiter des installations de la MRC. Cette édition des Samedis d’bouger propose un total de sept activités, de janvier à ...