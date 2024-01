Exposition «L'histoire de la Nouvelle-France»: vernissage le 4 février

Une première édition du Marché Éco-Local aura lieu à Sainte-Marie les 9 et 10 février, dans les locaux du CJE Beauce-Nord, au 168 rue Notre-Dame Sud. Une variété d’artisans locaux seront présents. Il y aura également une friperie éphémère où il sera possible de trouver des vêtements usagés et des accessoires de mode. Les profits seront ...