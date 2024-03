Deux Joseloises nominées à la compétition internationale de photographie Umencia

Danielle Robinson et Liette Gilbert ont été nominées dans plusieurs catégories de la première édition de la compétition internationale de photographie Umencia.

Les photographes participants devaient soumettre des photos selon trois grandes catégories: commercial, portrait et artistes. Pour chaque catégorie, il y a une liste de sous-catégories et les nominations sont faites par des juges provenant du Québec et de la France.

Ainsi, Danielle Robinson à quatre photos en lices dans la catégorie Artiste, sous-catégories abstraite, conceptuelle illustration et paysage. « C’est tout un honneur pour moi de me retrouver parmi des photographes professionnels qui ont l’habitude de récolter de nombreux prix », a mentionné la Joseloise. « Pour moi, ce sera une première expérience dans une compétition de ce calibre en photographie; mes autres compétitions étant en art. Mon travail photographique (estampes numériques) est assez différent des autres participants. C’est pourquoi je suis très reconnaissante de m’y retrouver en nomination.»

Elle souligne également le travail remarquable de son amie Liette Gilbert qui est en nomination dans les catégories Portrait et Artiste.

Les gagnants seront dévoilés lors du gala qui se tiendra le 4 mai prochain, à l’Hôtel Le Dauphin situé à Drummondville.