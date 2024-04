Claudie Mercier nominée dans la catégorie Humour et divertissement

Claudie Mercier a été une nouvelle fois nominée au Gala InfluenceCréation et cette fois, c'est dans la catégorie Humour et divertissement que l'on retrouve la Beaucevilloise.

Organisé par l’Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec (ACRÉA) la deuxième édition du Gala InfluenceCréation aura lieu le 4 mai prochain à la TOHU. L’événement sera présenté par Karine Joncas et vise à mettre en lumière l’excellence créative au Québec.

« Le talent des nominés cette année dépasse nos attentes. Toutes et tous représentent une facette unique de la créativité québécoise et se démarquent par la qualité de leur contenu. Nous sommes impatients de les honorer lors du Gala InfluenceCréation », a souligné avec beaucoup d’enthousiasme Anthony Tran, créateur de contenu et co-fondateur de l’ACRÉA.

Rappelons que l'an dernier, Claudie Mercier était nominée dans trois catégories et a finalement remporté deux prix lors du Gala InfluenceCréation, l'un dans la catégorie Divertissement, l'autre comme Tiktoker de l'année.

Un processus de vote rigoureux

Un processus de vote rigoureux, s’étendant de février à mai 2024, a été mis en place. Celui-ci inclut quatre phases distinctes: la mise en candidature, le vote des experts, le vote du public et enfin, l’annonce des gagnants lors de la cérémonie.

Les lauréats sont d’abord été évalués selon les cinq critères suivants :

1. La qualité de la production : comprenant la réalisation, la production, la musique, les arrangements et les textes.

2. La qualité du contenu : incluant la pertinence des propos et du contenu, la valeur ajoutée, l’originalité et la créativité.

3. La notoriété et la reconnaissance au Québec : évaluant la visibilité et l’influence.

4. Le succès statistique : mesurant le taux d’engagement sur les plateformes numériques.

5. L’impact professionnel et social : l’impact positif sur la profession et la résonance sociale des contenus produits.

Le vote du public maintenant ouvert

Dès maintenant et jusqu’au 19 avril, le public est invité à voter pour sa créatrice ou son créateur de contenu favori sur la plateforme en ligne du Gala.

Le total du vote des experts et celui du vote du public sont ensuite additionnés. Les gagnants de chaque catégorie seront annoncés lors du gala.