Cégep Beauce-Appalaches: les étudiants en arts visuels exposent leurs oeuvres de fin d'année

Les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches en arts visuels, tiendront une exposition de leurs oeuvres de fin d'année dans le hall d'entrée du campus de Saint-Georges, du 9 au 23 mai.

La population est invitée à venir découvrir les oeuvres lors du vernissage qui se déroulera ce jeudi 9 mai, sous la formule 5 à 7.

Cet événement plongera les visiteurs dans l’univers artistique du programme d’Arts visuels.

« Dès le seuil franchi, un panorama fascinant s’offrira aux regards curieux : peintures empreintes d’émotions, sculptures éloquentes, dessins fascinants, infographies modernes, photographies et vidéos saisissantes. Chaque pièce, fruit d’une réflexion profonde et d’une technique affinée, témoignera du talent prometteur des jeunes artistes du Cégep », a souligné Christian Pépin, enseignant et coordonnateur.

Au moment du vernissage, trois bourses seront décernées : la Bourse d’Acquisition pour l’excellence artistique offerte par Art en Beauce LA COLLECTION, la Bourse Audace en arts médiatiques remise par EXEcentrer, ainsi que la Bourse de la relève accordée par Artistes et Artisans de Beauce.

Le vernissage est une occasion privilégiée pour s’entretenir avec les étudiantes et étudiants sur leur démarche artistique et découvrir le programme préuniversitaire en Arts visuels. En plus des œuvres des finissantes et finissants, plusieurs créations des étudiantes et étudiants de première année sont également exposées.

Les écoles et les groupes scolaires sont également invités à visiter l’exposition en compagnie des membres de leur personnel enseignant. Des visites guidées ainsi que des activités pédagogiques leur seront proposées pour enrichir cette expérience artistique.

Les œuvres d’art demeureront exposées et accessibles gratuitement au public jusqu’au 23 mai 2024.