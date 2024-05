Art Sonore à l’Abbaye: des artistes et un public comblés

Le public en a eu pour son argent avec les performances audiovisuelles exclusives qui ont été livrées lors de la 3e présentation d'Art Sonore à l’Abbaye, le 27 avril à l'Abbaye Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Saint-Benoît Labre.

L'événement a accueilli des artistes de grande renommée dans le domaine. Nelly-Ève Rajotte, Black Givre (Samuel Bobony), Steve Bates, Karl Lemieux, René Lussier et Robbie Kuster sont arrivés à Saint-Benoît-Labre, le 24 avril, afin de créer de toute pièce ou d’adapter une oeuvre existante pour le contexte de l’Abbaye.

Le commissaire, Alain Lapierre, et sa conjointe, Marie-Esther Poulin, ont offert un accueil hors pair aux artistes durant cette retraite de création. Ce temps de qualité leur a donc permis de s’imprégner du lieu afin de mettre en place des performances exclusives d'une générosité peu commune, mais aussi d’adapter leurs pièces aux réverbérations de la chapelle afin d’obtenir le meilleur résultat possible. En plus de s'inspirer les uns les autres, certains ont même pu développer de nouvelles collaborations, ce qui n’aurait pas été possible sans le contexte de la résidence.

Le jour de l’événement, Delphy Boudreau, une artiste de la relève qui vit et travaille à Québec, s’est joint à la programmation afin d’exposer son œuvre Sans titre (marches sonores), une installation sonore et visuelle.

La soirée a fait salle comble, alors que plus de 70 personnes étaient présentes dans la chapelle de l’Abbaye. Autant les artistes que les spectateurs sont ressortis comblés de la soirée du 27 avril, qui a permis un voyage d’une beauté inégalée dans plusieurs créneaux de la musique actuelle et de l’art sonore.

La soirée a débuté en force avec une prestation combinant batterie acoustique, dispositif électronique et projections interactives de Samuel Bobony et de son projet Black Givre. S’en est suivie une performance de Nelly-Ève Rajotte, travaillant de pair avec la projection et le synthétiseur modulaire. Steve Bates et Karl Lemieux ont ensuite présenté une performance nécessitant six projecteurs 16 millimètres et à la surprise de tous, Robbie Kuster s’est joint à eux aux percussions. Finalement, le duo de René Lussier et de Robbie Kuster a fermé le bal, dans une salle plus intime annexée à la chapelle, avec une prestation unique intégrant plusieurs instruments, dont batterie, guitare, daxophone et orgue à clous, qui ont permis d’explorer plusieurs registres de la musique actuelle.

Les prestations ont également pu rayonner à l’international par le biais d’une diffusion radio en direct. En effet, la Radio Bloc ORAL, un projet de radio autonome numérique présenté par le groupe d’artistes en arts numériques et sonore Le Bloc Oral, était sur place pour diffuser l’événement sur leurs ondes, ayant des antennes dans plusieurs pays.

La présentation de l'Art Sonore à l’Abbaye, réalisée par l'organisme EXEcentrer, reviendra pour une 4e édition en septembre, avec une version 100% féminine.

Notons que la présentation de l'événement de trois jours a été rendue possible grâce à un soutien de Desjardins et du Conseil des arts et des lettres du Québec.