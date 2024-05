Quoi faire en Beauce du 24 au 26 mai?

C'est hier soir qu'ont eu lieu les remises des Prix du patrimoine 2024 pour les lauréates et les lauréats de la MRC de La Nouvelle-Beauce et celle de Beauce-Centre. Pour le premier territoire, la cérémonie a pris place au siège social de la MRC à Sainte-Marie. Voici les récipiendaires par catégorie: Conservation et préservation Sébastien ...