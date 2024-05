L'acte de bravoure de Florian «Senior» Veilleux raconté par son arrière-petite-nièce

Francine Thibodeau, musicienne et chanteuse, a créé le groupe Francine et ses copines pour amener de la bonne humeur et faire danse les personnes âgées. En plus de chanter, cette résidente de Saint-Georges joue de la guitare, de l'harmonica et de l'accordéon. Durant la pandémie, elle animait les Partys de balcon de l'Association bénévole ...