Les Prix du patrimoine remis dans Beauce-Centre et Nouvelle-Beauce

C'est hier soir qu'ont eu lieu les remises des Prix du patrimoine 2024 pour les lauréates et les lauréats de la MRC de La Nouvelle-Beauce et celle de Beauce-Centre.

Pour le premier territoire, la cérémonie a pris place au siège social de la MRC à Sainte-Marie. Voici les récipiendaires par catégorie:

Conservation et préservation

Sébastien Gagnon de Sainte-Hénédine a restauré sa résidence principale datant de 1850. Il a retiré les revêtements contemporains dans le but de réintégrer les éléments architecturaux de l’époque. Par son projet, monsieur Gagnon souhaite offrir une vitrine éducative et culturelle à notre histoire locale et régionale.

Interprétation et diffusion

La Société du patrimoine des Beaucerons a déployé en ligne son portail des archives de la Beauce. Cette plate-forme gratuite favorise l’accessibilité du patrimoine documentaire beauceron auprès de la communauté. Le portail regroupe des archives portant sur divers volets de notre histoire et met en lumière la contribution de personnes, familles et organismes de tous les milieux et de toutes les envergures, permettant ainsi de souligner les accomplissements de personnes méconnues en raison de leur apport plus modeste à l’histoire.

Porteur de tradition

François Cliche, du Moulin Cliche à Vallée-Jonction, est reconnu pour son métier d’ébéniste-artisan. Il est fier de perpétuer le savoir-faire traditionnel dans l’art du bois, qu’il a hérité des 3 générations avant lui. D’ailleurs, la plus jeune de ses filles vient de s’inscrire à un cours en ébénisterie, ce qui lui permet de transmettre l’héritage familial à la 5e génération.

Préservation et mise en valeur du paysage

La Société de l’arbre mariveraine (SAMAR) s’est démarquée par son projet d’Arboretum. Cette plantation a été réalisée sur des terrains restés vacants depuis l’inondation en raison de la démolition des bâtiments qui s’y trouvaient. Avec sa grande variété d’arbres, l’Arboretum améliore le paysage et l’environnement de cet espace situé près des rivières Chaudière et Chassé à Sainte-Marie et à proximité du parc Taschereau. Il a été conçu pour améliorer la qualité de vie de cette population résiliente.

Mention spéciale

Raymond Beaudet s’est distingué par la diffusion de son projet intitulé « Marie-Claire Fleury 2.0 ». Grâce à l’intelligence artificielle, l’épouse du seigneur Thomas-Jacques Taschereau, fondateur de la Ville de Sainte-Marie, peut dialoguer avec les utilisateurs de la plate-forme et leur en apprendre davantage sur son histoire. Le projet de Marie-Claire Fleury 2.0 est actuellement présenté au sein de certaines écoles primaires du territoire, où les élèves peuvent vivre une expérience de transmission de leur patrimoine ralliant l’histoire, la technologie et l’art.

Lauréats de la MRC Beauce-Centre

Le dévoilement des gagnants pour la MRC Beauce-Centre s'est effectué hier soir au Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce, où on a aussi profité de l'occasion pour dévoiler la nouvelle Politique culturelle de l'organisme. Voici les récipiendaires par catégorie:

Conservation et préservation

Serge Goulet pour la restauration de la sellerie Garneau situé au cœur de Saint-Joseph-de-Beauce.

Interprétation et diffusion

Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce pour l’exposition permanente Tableau 1 - Marius Barbeau, pour l'amour du monde!

Porteur de tradition

Richard Compartino de Saint-Séverin, pour la fabrication et la restauration d’instruments du quatuor et leurs archets.

Préservation et mise en valeur du paysage

La Municipalité de Saint-Victor pour la mise en valeur du paysage avec l’exposition Flash ton St-Vic.

Signalons que les Prix du patrimoine sont remis tous les deux ans, par Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches en collaboration avec les MRC, afin de faire rayonner les initiatives qui mettent le patrimoine (vivant, bâti, religieux, paysager, etc.) en valeur de manière respectueuse et inventive.