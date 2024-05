Démonstrations de communications radio, télégraphiques et numériques à Vallée-Jonction

Le Musée ferroviaire de Beauce, situé à Vallée-Jonction, organise une fin de semaine spéciale en accueillant l'Association Radio Expérimentale du Sud de Québec (AREQ).

Pour l’occasion, le Musée sera ouvert pour des visites guidées et le public pourra assister en direct à des démonstrations de communications radio, télégraphiques et numériques.

Ce qui se trouve être la gare d'origine de la municipalité abrite aujourd'hui de nombreux objets et images liés à l'histoire ferroviaire de la Beauce. François Cliche, le Chef de gare, est passionné par les trains. Il est le fondateur du centre d'interprétation ferroviaire de Vallée-Jonction qui existe depuis 1994.

En plus de la visite du Musée avec sa salle d’attente « des Hommes » et ses bureaux du Chef de gare et du roadmaster, le site patrimonial de Vallée-Jonction amorcé en 1876 vous permettra, depuis ses quais et sa passerelle de 1955, de découvrir les travaux d’envergure de réhabilitation ferroviaire du réseau historique de Québec Central, comprenant la reconstruction d’un nouveau pont sur la rivière Chaudière, communément appelé le « pont des chars ».