Musée ferroviaire de Beauce: sur les rails du passé

François Cliche nous ouvre les portes du Musée ferroviaire de Beauce où il porte fièrement le titre de Chef de gare.

Ce Beauceron passionné par les trains est le fondateur du centre d'interprétation ferroviaire de Vallée-Jonction qui existe depuis 1994. Près de 30 ans plus tard, il assume toujours avec coeur le rôle de Chef de gare, de guide et de gérant.

Ce qui se trouve être la gare d'origine de la municipalité abrite aujourd'hui de nombreux objets et images liés à l'histoire ferroviaire de la Beauce. « On a de très belles anecdotes à vous raconter », a signifié François Cliche. Parmi elles, il parle notamment d'une salle d'attente séparée pour les hommes et les femmes. Plusieurs wagons sont également exposés, en taille réelle ou en maquette.

Pour tout savoir sur cet endroit historique, visionnez l'entrevue vidéo ci-dessus.