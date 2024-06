Le tour du monde en 4 jours au Solstice Festival

Les visiteurs de la troisième édition du Solstice Festival, qui s'est tenu cette fin de semaine à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges, ont pu faire le tour du monde en seulement quatre jours.

En effet, de nombreuses activités culturelles étaient présentées ainsi que des spectacles de style bien différent venu du monde. L'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud ont été largement représentés à travers les différentes animations.

Au travers des nombreux spectacles présentés, il y a eu des dégustations culinaires, ateliers de percussion, maquillage pour enfants, ateliers de danse, animations, etc.

Retour sur les soirées musicales

Pour l'ouverture jeudi, il y a eu le concert de Souldia, précédé du rappeur montréalais RYMZ et de Parazar. Cette soirée hip-hop fluo a été le plus gros succès de cette édition.

La soirée de vendredi était plutôt Funky Folk-Rock avec, en tête d'affiche, The Strumbellas.

La journée New Moon Party Coloré de samedi s'est tenue dans la bonne humeur malgré la pluie. Les poudres colorées ont fait le plus grand bonheur des petits et grands enfants présents.

Enfin, la Fiesta mexicaine a ensoleillé l'Espace Carpe Diem dimanche après-midi. L'événement a été clôturé par le Bal des Squelettes, une production de cirque, musique et danse, créée en l’honneur de la fête mexicaine du jour des morts.

Le Solstice Festival vous donne rendez-vous l'an prochain pour une 4e édition, en espérant que le soleil réponde présent!