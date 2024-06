L'oeuvre vidéographique immersive de Suzanne Giroux s'installe

Le photographe Yvon Thibodeau s'est rendu à l'Église Saint-Georges ce jeudi pour immortaliser l'installation des infrastructures pour Magnificat.

Les spécialistes de la firme Groupe E.S.T. (Événements et services techniques) ont amorcé l’installation de l’immense structure de plus de 15 mètres (50 pieds) sur laquelle seront déposés les projecteurs et tout l’équipement nécessaire à cette présentation créée par l’artiste en arts visuels Suzanne Giroux.



Lundi prochain, ce sera au tour de la firme SOLOTECH de procéder à l’installation du système de projection concernant cette présentation d’une durée d’une trentaine de minutes.

L'oeuvre vidéographique immersive de l'artiste locale, Suzanne Giroux, sera visible dès le 21 juin et jusqu’au 11 août, entre 20 h 30 et 4 h 00 du matin, sur la façade de l'église de Saint-Georges, dans l'ouest. L'inauguration officielle de l'œuvre est prévue le samedi 29 juin à 21 h. L'artiste et les partenaires seront présents pour s'adresser aux personnes qui feront le déplacement.

Il aura fallu près d'une année de travail pour réaliser les neuf tableaux célébrants l'eau, la glace et le feu.