Ouverture du Vieux Moulin de Metgermette-Nord

Les portes du Vieux Moulin de Metgermette-Nord, à Sainte-Aurélie, s'ouvriront le samedi 29 juin, et ce, pour toute la saison estivale 2024.

Une activité protocolaire aura lieu pour l'occasion, en présence du maire la municipalité René Allen, du préfet de la MRC Camil Turmel et des députés provincial et fédéral. L'événement sera animé par Michel Bélanger, président du groupe « Histoire et Patrimoine de Sainte-Aurélie ». L’équipe de bénévoles dédiée au Vieux Moulin présentera les trésors accumulés dans cet édifice unique représentant la réalisation du rêve de cet entrepreneur visionnaire qu’était Victor Vannier.

« L’année dernière, des activités ont été organisées pour célébrer les 150 ans d’histoire de l’entrepreneuriat forestier du Canton de Metgermette-Nord. Ces activités, échelonnées de juillet à décembre 2023, ont valu à l’équipe du comité de développement de Sainte-Aurélie de se mériter le prix du Patrimoine "Interprétation et diffusion 2024" remis par la MRC des Etchemins », a souligné avec fierté Michel Bélanger. « De nombreux éléments visuels dynamiques sont encore présents cette année pour rappeler l’histoire du Moulin ».

Notons que le moulin a réitéré son adhésion à l'AMQ (association des moulins du Québec). Cette association englobe plusieurs moulins du Québec (moulin à farine, moulin à vent, moulin à cadrer, etc.) Pour souligner cet engagement, la journée d’ouverture de la saison 2024 du moulin de Metgermette-Nord sera célébrée conjointement avec tous les autres moulins du Québec étant membre de l’AMQ. Il s’agit tout simplement de la Journée des Moulins ayant pour thème cette année: Cet été, visitez un moulin.

L'événement d'ouverture aura donc lieu le samedi 29 juin dès 10 h.