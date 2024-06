«Un zoo pas comme les autres» revient pour une 7e saison

Comme chaque année depuis 1834, le 24 juin est une journée de célébration pour la Fête nationale du Québec. EnBeauce.com vous propose un aperçu des activités organisées dans la région aujourd'hui pour cette occasion de célébration culturelle. Fête du Québec à Vallée-Jonction Soirée musicale avec Morgan et Five up, feu de joie et feux ...