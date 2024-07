Quatre festivals pour profiter du mois de juillet en Beauce

Tandis que l’été s’installe doucement, mais sûrement, EnBeauce.com vous propose un aperçu des festivals qui se tiendront dans le coin durant le mois de juillet.

Du 5 au 7 juillet

Sup fest (Écoparc de Lac-Etchemin)

L’Éco-Parc des Etchemins organise la toute première édition du SUPfest du 5 au 7 juillet. Ouvert à tous, cet événement propose différentes activités sportives notamment du paddleboard, du yoga au sol ou sur l’eau, une initiation au SUP (Stand Up Paddle) et des défis sportifs. Une zone pour les campeurs a également été aménagée.

Le vendredi soir, des chansonniers animeront la soirée autour du feu. Le lendemain, c’est le Mixbus qui sera chargé de faire le party, Pour finir, la journée de dimanche sera familiale avec des kiosques et des jeux pour tous.

Du 12 au 14 juillet

Dragfest Country edition (Saint-Théophile)

Durant toute la fin de semaine, le Dragfest présentera des courses de camions lourds, et de pick-up diesel. Une compétition de show de boucane est organisée le vendredi soir. Les soirées seront rythmées par de la musique country. Plusieurs exposants et foodtrucks seront présents et des activités sont prévues pour tous.

Du 17 au 20 juillet

Festival d’été de Saint-Georges (Escape Carpe Diem)

La deuxième édition de ce festival commencera par le Mercredi Franco, qui mettra en vedette K.Maro, Rémi Chassé et Les BB. Le Jeudi Punk Rock mettra en scène le groupe ontarien Billy Talent, précédé des Vulgaires Machins et Les Shirley. Le Vendredi Nostalgie présentera le guitariste de Saint-Georges, Jacob Deraps et Elyzabeth Diaga avant le spectacle One vision of Queen, mettant en vedette le Québécois Marc Martel. Enfin, le festival va se clore par un Samedi Country, avec des prestations de Laurence St-Martin, Dave Fenley et Matt Lang.

Du 22 au 28 juillet

Festivités westerns de Saint-Victor

La 45e édition des Festivités Western de Saint-Victor (FWSV) accueillera Kaïn, 2 Frères ou encore le Québec Redneck Bluegrass Project, sans compter les artistes country prévus tout au long de la semaine.

En ce qui concerne les activités, la grande tire de chevaux canado-américaine, le gymkhana, la compétition de bûcheron et les rodéos professionnels ERQ feront leur retour. Un rodéo est ajouté à la programmation le samedi soir.