Cinq festivals pour profiter du mois d'août en Beauce

L'été est désormais bien avancé, les vacances de la construction tirent à leur fin. Alors pour continuer de profiter du soleil, EnBeauce.com vous propose un aperçu des festivals qui se tiendront dans le coin durant le mois d'août.

Du 1er au 4 août

Nashville en Beauce (Saint-Prosper)

Le festival de musique et danse country Nashville en Beauce se déroulera à la Polyvalente des Abénaquis et au Centre Récréatif Desjardins. Des dizaines de spectacles seront présentés, ainsi que deux spectacles professionnels. Le spectacle Party 2 de Québec Issime aura lieu le vendredi 2 août et rassemblera près de 14 artistes sur scène avec plus de 100 chansons. Cette même organisation récidive le samedi, cette fois avec le spectacle Cow-boy, qui fera voyager les visiteurs de Willie à Dolly. Une programmation à saveur populaire et rock sera également offerte sous un deuxième chapiteau.

Du 7 au 11 août

Expo agricole de Beauce (Saint-Honoré-de-Shenley)

Une programmation pour petits et grands est prévus pour tout l'événement. Il y aura notamment un ciné-parc, de la danse country, des spectacles de musique, un concours d’attelage et tire de chevaux, des animations pour la famille, etc. Daniel Gamsby, sculpteur à la scie à chaîne, fera des présentations durant la fin de semaine.

Du 14 au 18 août

Festival de l'épi (Scott)

Le Festival de l'épi sera animé par des spectacles de musique et d'humour. Il y aura également une compétition de cocktail, un tournoi de washer, une course colorée, un tournoi de pétanque et de la danse. Sans compter les animations pour les enfants.

Du 30 août au 1er septembre

Compétition de tir et d'accélération de camions (Saint-Joseph-de-Beauce)

Plusieurs accélérations de camion seront présentées dans le cadre de cette compétition. Il y aura également une parade le samedi soir.

Du 30 août au 1er septembre

Woodstock en Beauce (Saint-Éphrem)

De la lutte de la BCW Wrestling sera présentée à Woodstock en Beauce. Il y aura également de la musique tout au long de la fin de semaine avec une soirée de country le vendredi et des hommages musicaux le dimanche.