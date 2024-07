Du country pour clore le Festival d'été de Saint-Georges

Même si le bilan final ne se fera qu'après l'événement, on peut d'ores et déjà affirmer que le Festival d'été de Saint-Georges battra des records d'assistance pour cette deuxième mouture présentée à l'Espace Carpe Diem.

Depuis mercredi, la foule se masse, aidée en cela par Dame Nature qui a bien coopéré avec une température idéale.

Hier soir, les fans de rock étaient plusieurs milliers pour entendre Guitar Legends, Queens of Rock et surtout, One Vision of Queen, avec Marc Martel, qui a interprété à la perfection les grands tubes de ce légendaire groupe britannique.

Le festival prend fin ce soir dans une ambiance country avec Laurence St-Martin (18 h 30), Dave Fenley (19 h 30) et Matt Lang (21 h). Des billets sont toujours disponibles via lefestival.ca ou directement à l'entrée du site.