La 58 édition de l’Exposition agricole de Beauce s'ouvre aujourd'hui

C'est aujourd'hui que s'ouvre la 58 édition de l’Exposition agricole de Beauce à Saint-Honoré-de-Shenley et ça se tient jusqu'à dimanche 11 août.

Durant ces quatre jours, les visiteurs pourront célébrer la richesse et la diversité de l’agriculture locale, notamment avec les nombreux jugements d’animaux, les présentations de races, les concours d’attelage ainsi que le challenge Québec attelage. En plus, une activité d’initiation à la pêche est prévue pour toute la famille. Il y aura également une démonstration de sculpture d’arbres à la tronçonneuse, un concours de lancer de balle de foin et une course de tire de mini-tracteurs modifiés.

Une panoplie d’activités familiales est également proposée, dont le fameux ciné-parc avec la projection du film Wonka en ouverture d’événement ce soir, le Super Bingo ainsi que des tours d’hélicoptère, des jeux gonflables, une mini-ferme, plusieurs kiosques d’artisans et un service de maquillage.

Cet événement festif présentera évidemment plusieurs artistes tout au long de la fin de semaine. Vendredi soir, le Show Case Coming Up et le DJ Olivrez Style feront danser les festivaliers toute la soirée. Puis, place aux Country Brothers et Cédric Landry qui animeront le pavillon Promutuel le samedi. Enfin, le dimanche s'adresse notamment amateurs de danse avec une séance de danse country et latino organisée par Danse S.R.

Pour plus d'information et vous procurer vos billets, rendez-vous sur le www.expobeauce.com.