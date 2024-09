Profiter de l'automne en Beauce

En Beauce, l'automne est l’un des moments les plus populaires pour visiter la région. De ce fait, Destination Beauce présente ses arrêts coup de coeur pour une escapade épicurienne.

Aux Fruits de la Colline

À la ferme familiale, il est possible de faire ses courses en passant au kiosque où se trouvent des courges, des citrouilles, des légumes et des produits transformés. On peut également monter dans les plus hauts champs de la vallée pour choisir ses légumes et les cueillir à la brouette. Il y a aussi une mini-ferme pour les enfants et des jeux.

La Bleuetière Goulet

Cet endroit présente des alcools maison: gin aux bleuets, vodka, vin de bleuets ou encore gin à l’érable. On peut y cueillir des pommes ou déguster une pizza.

La Ferme Simon Fortin

Cet endroit propose 25 variétés de courges et citrouilles à l’autocueillette, un foodtruck ainsi que des breuvages chauds légèrement sucrés. En nouveauté, des pommes de la Ferme sont maintenant disponibles au kiosque et le fameux labyrinthe dans le champ de maïs a doublé de superficie. Il fait désormais 3 hectares soit l’équivalent de 6 terrains de football.

La Fromagerie Pépite d’Or

À la succursale de Saint-Georges, plus de 19 saveurs de fromages sont disponibles ainsi que de nombreux produits locaux.

Le Verger et Cidrerie les Roy de la pomme

L’activité principale des vergers des Roy de la pomme c'est l'autocueillette. Il y a une dizaine de variétés de pommes, des bleuets, des prunes et des poires. On peut aussi y déguster du cidre.

Le Vieux Grenier

La boutique champêtre côté gourmand, propose des chocolats artisanaux, des jujubes frais et un bar laitier. Le côté mode présente quant à lui des vêtements et des décorations.