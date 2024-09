Destination Beauce est finaliste pour le Prix Excellence tourisme

Destination Beauce a été nommée finaliste du Prix Excellence tourisme de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec dans la catégorie Innovation et développement de l’offre touristique - projet de plus de 100 000$ pour la Route de la Beauce et les Miracles beaucerons.

« Destination Beauce est honorée de cette distinction dans le milieu du tourisme! Avec le travail acharné et la détermination de toute l’équipe et des partenaires qui ont mené d’une main de maître le projet structurant régional de la Route de la Beauce et des Miracles beaucerons depuis plusieurs années, cette nomination vient conclure en beauté la finalité du projet », a souligné Marie-Émilie Slater-Grenon, directrice du développement touristique chez Destination Beauce.

La Route de la Beauce est la première route touristique au Québec à offrir une expérience complète aux visiteurs. Ce circuit de 140 km, accessible en voiture ou à vélo, permet de vivre de façon immersive 12 sites emblématiques du Miracle beauceron, chacun combinant histoire, culture et nature. Les visiteurs sont alors immergés dans une expérience sensorielle, éducative et technologique unique grâce à des bornes d’information et des installations ludiques. Ces activités, variées et engageantes, sollicitent tous les sens et sont accompagnées d’un cahier d’activités et d’une application numérique pour une exploration authentique de la région.

Les Prix Excellence tourisme, organisés par l'Alliance de l’industrie touristique, sont une distinction qui vise à récompenser les meilleures initiatives et réalisations dans le secteur du tourisme. L'événement mettra en avant les projets et les acteurs du milieu qui se sont particulièrement illustrés par leur innovation, leur qualité de service et leur contribution au développement du tourisme.

Les lauréats seront connus le 24 septembre prochain à Saint-Hyacinthe lors du Gala Prix Excellence Tourisme.