Quoi faire en Beauce du 4 au 6 octobre?

Les membres de La troupe de théâtre de Saint-Odilon présenteront en novembre prochain la pièce Peace and Love, de l'auteur Alex Bilodeau. « L’époque peace and love, c’est l’époque des hippies, l’époque de tous les changements, l’époque de la liberté des corps et des esprits, l’époque des soutiens-gorges brûlés… C’est la période où certains ...