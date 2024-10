L'énigme du dépotoir: le nouveau roman policier de Daniel Lessard

L'écrivain beauceron Daniel Lessard lance la semaine prochaine son cinquième roman policier, qui en met en vedette son héroïne Sophie Comptois, commandante à la Sûreté du Québec.

L'énigme du dépotoir débute par la découverte des cadavres de deux ressortissants africains

dans une décharge clandestine de Gatineau. Les policiers, dirigés par la commandante Comtois posent l’hypothèse de crimes haineux motivés par le racisme. Mais la découverte de trois autres cadavres au même endroit déroute les enquêteurs. La relation de cette dernière avec son amie, la journaliste Marie-Lune Beaupré, est mise à mal quand celle-ci reçoit des informations avant tout le monde ainsi que de sérieuses menaces à sa vie.

Pour le natif de Saint-Benjamin et journaliste retraité, il s'agit d'un 14e livre, avec une production littéraire qui comprend quatre romans beaucerons, avec le personnage de Maggie, autant de romans historiques, maintenant cinq thrillers policiers, et un recueil de nouvelles, Zigoune et autres histoires du pays de Beauce, paru à pareille date l'an dernier.

L'énigme du dépotoir sera disponible en librairie à compter du 9 octobre. Comme toujours, le livre de Daniel Lessard est publié aux Éditions Pierre Tisseyre.