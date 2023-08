Zigoune, le 13e livre de Daniel Lessard

L'écrivain beauceron et journaliste à la retraite, Daniel Lessard, a choisi de lancer sa treizième production littéraire dans son village natal de Saint-Benjamin, où il sera en chair et en os le 30 septembre prochain.

Zigoune et autres histoires du pays de Beauce est un florilège d'histoires d’amour, de courage, de compassion, de catastrophes, de petits et de grands bonheurs, toutes basées sur des faits vécus.

« Certaines sont plus personnelles, plus légères, plus fantaisistes, basées sur des souvenirs d’enfance et d’adolescence de la ferme familiale à Saint-Benjamin, anciennement dans le comté de Dorchester, aujourd’hui dans celui de Beauce. Dans chacune de ces histoires, j’ai laissé beaucoup de place à mon imagination, tout en respectant le plus rigoureusement possible le contexte historique de l’époque », indique l'auteur dans l'avant-propos du livre.

Parmi les 13 récits, on note celui des péripéties de Lucienne Rodrigue, sa mère, «la meilleure maîtresse d’école de rang de mon village dans les années 30-40»; de Paul-Eugène Labonté, 12 ans, qui aidera sa famille monoparentale à traverser la Grande Crise des années 30 avec l’aide du maire de la paroisse, Roméo Lessard, le grand-père de Daniel; de Zigoune, un cochon plus intelligent que la moyenne avec un insatiable appétit pour les pommes, qui a inspiré le titre du recueil; de Feneloune Pooler, parti travailler dans les « factories » du Maine en 1865, et de la célèbre Clothilde Gilbert, qui trouva la pépite qui déclencha une ruée vers l’or en Beauce.

Comme toujours, le nouveau livre de l'écrivain est publié aux Éditions Pierre Tisseyre et sera disponible à la fin du mois de septembre. Rappelons que l'auteur prolifique avait sorti le thriller Crime parfait à l'automne 2022 et le roman Le p’tit docteur de Saint-François-de-Beauce, à pareille date l'année précédente.

Le lancement de Zigoune et autres histoires du pays de Beauce aura lieu au chalet du Club de golf de Saint-Benjamin le 30 septembre prochain à compter de 11 h.