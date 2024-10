Prestation de Nathan Loignon: une explosion d'émotions pour tous

Christian Loignon a vécu une explosion d'émotions lorsque son fils Nathan, jeune pianiste prodige, a ébloui le jury de l’émission Quel talent, diffusé ce lundi soir sur Noovo.

« Pour lui jouer devant Marie-Mai, Rachid Badouri, Serge Denoncourt ou Anne Dorval, ça ne l’énerve pas. Lui il allait jouer du piano et il avait hâte de jouer du piano! », a confié Christian en entrevue avec EnBeauce.com au lendemain de la diffusion de cette prestation. « Le stress c’est papa, maman et son petit frère qui le vivait. Mais pour lui, une fois assis au piano, il était dans son monde et il a invité tout le monde à entrer. »

Âgé de 18 ans, Nathan fait du piano depuis environ quatre ans. Artiste autodidacte, il a présenté sa propre composition pour les auditions de Quel talent. Sa performance a ému les jurys, notamment Serge Denoncourt qui a appuyé sur le Golden buzzer. S’ensuit alors une explosion d’émotions pour cette famille beauceronne. « C’était carrément une explosion d'émotions, une fierté immense! Et entendre des gens aussi qualifiés dire tous ces compliments-là pour mon fils, ça a été beaucoup à absorber en peu de temps. Même chose pour ma conjointe, on a pleuré longtemps après », se souvient le père qui a revécu ce moment exceptionnel hier soir.

« Tu es un messager pour transmettre beaucoup de bien à beaucoup de gens », a simplement souligné Rachid Badouri lors de l’audition.

Sur les réseaux sociaux, on constate que Nathan a touché le cœur de nombreux québécois. Maxime Landry a notamment publié ce message: « Je n’ai pas suivi tous les épisodes. Je pense que c’est la première fois d’écouter une émission au complet. Mais ce jeune pianiste, Nathan, mérite de gagner la compétition. »

Même si Christian pense que son fils ne réalise pas la grandeur de l’événement, il voit quand même la fierté et la joie qu’il a ressentie à ce moment-là. En effet, le jeune beauceron vit avec le trouble du spectre de l’autisme (TSA), le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et il est dysphasique. La musique lui permet ainsi de s’exprimer et de communiquer avec le monde. « Depuis hier soir on reçoit des messages, ça n’arrête pas! Il lit ces messages et on voit son sourire, ses yeux devenir grand et sa fierté. Sa musique elle sert à ça pour lui, à communiquer et encore une fois c’est la preuve. »

Dans les prochaines semaines, Nathan participera à la demi-finale. S’il réussit, il ira en finale qui sera diffusée le 11 novembre en direct sur Noovo. La fin ne dépendra plus du jury, mais du public. « Si jamais Nathan se rendait en finale, on compte sur le monde de la Beauce », a conclu Christian Loignon.