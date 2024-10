Bilan du projet découverte «Faire face»

Le projet Faire face, une série de quatre événements découvertes en arts médiatiques rendant hommage à l’immensité et à la beauté du territoire de Chaudière-Appalaches, a pris place un peu partout dans la région de juillet à octobre 2024.

Par ce projet, l'organisme de diffusion culturelle, EXEcentrer, souhaitait amener les artistes et le public à prendre le temps de contempler ce qui se trouve autour d’eux, à faire face, à contempler, à incarner le paysage, le territoire, l’immensité.

Dans le cadre de ce projet, EXEcentrer fut de passage avec des événements hauts en couleurs à la Manif Musicale de Thetford Mines, à L’Écho des Perséides au Parc du Massif du Sud de Saint-Philémon et au Festifilm de Saint-Séverin et finalement à l’observatoire KB3 du Musée Minéro de Thetford Mines samedi dernier le 12 octobre afin de clore le projet en beauté.

Alors qu’une vingtaine de personnes ont pu admirer le spectacle dans l’espace restreint de l’observatoire, la soirée a débuté par la présentation de deux courts métrages expérimentaux québécois, soit Mamori du cinéaste Karl Lemieux et Rivière aux Tonnerre (Lieux et monuments 4) du pionnier Pierre Hébert.

Par la suite, le duo composé de l’artiste sonore Joël Lavoie et du cinéaste expérimental Guillaume Vallée ont carrément sculpté l’horizon en présentant leur performance Champs Vagues. Une performance collaborative dans laquelle les artistes manipulent en temps réel des paysages sonores et visuels, explorant de nouvelles hybridations entre des systèmes de traitement et de reproduction numériques comme analogiques. La projection était aussi présentée sur la surface extérieure de l’observatoire, ce qui a permis d’offrir la beauté des images et du son en direct à toute la Ville de Thetford. Ce fut complètement à couper le souffle!

Par ce projet offert en collaboration avec plusieurs partenaires, la série d’événements présentée dans des contextes de diffusions atypiques a su mettre en dialogue les œuvres et les lieux offrant ainsi une expérience unique aux visiteurs et aux artistes qui s’y sont produits.

Le commissariat et la direction artistique de ce projet ont été assurés par John Blouin, artiste multidisciplinaire et commissaire indépendant natif de Thetford Mines. Le projet Faire Face aura sans aucun doute permit de contribuer au développement culturel de la région, tout en présentant des événements novateurs alliant arts et technologies.

« Toute la série" Faire-Face" nous a permis de faire rayonner des œuvres, ainsi que des lieux, autrement, par la présentation de projets qui ont été sélectionnés en cohérence avec les divers contextes de diffusion, a signalé le présidente d'EXEcentrer, Nadine Larchet. Notre formule, basée sur les partenariats, nous permet non seulement de rencontrer de nouveaux publics, mais également d’apporter une plus value à certains événements et lieux déjà établis sur le territoire. Cet automne, ce sont plus d’un millier de personnes qui ont pu découvrir des œuvres de grande qualité en art médiatique, dont certains étaient à leur premier contact avec cette discipline. »

La présentation de cet événement a été rendue possible grâce à un soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec.