Lancement du livre «Pages d'histoire de la Nouvelle-Beauce»

Par devoir de mémoire, le Mariverain Denis Sylvain a consacré les 18 derniers mois à revisiter ses souvenirs, qui sont maintenant colligés dans un tout nouveau livré intitulé Pages d'histoire de la Nouvelle-Beauce: une vie engagée.

C'est ce matin que le bouquin des propos de cet ancien avocat et député de Beauce-Nord, recueillis par Raymond Beaudet, a été lancé à l'hôtel-de-ville de Sainte-Marie, devant une quarantaine d'invités pour l'occasion.

La période couverte par l’ouvrage s’étale de la Révolution Tranquille à aujourd’hui, plus de 60 ans qui se sont écoulés et que raconte Denis Sylvain par des histoires, des anecdotes et des faits marquants l’histoire de La Nouvelle-Beauce.

L'homme, qui a toujours eu à cœur le développement économique, culturel et communautaire de sa région, se remémore la fusion du village et de la paroisse à Sainte-Marie, la création du parc industriel, les Fêtes du 250e de fondation de la ville, l’apparition de la MRC Nouvelle-Beauce, la mise en place du Parc Taschereau et plusieurs autres événements.

« Il serait facile de prendre pour acquis la situation privilégiée dans laquelle se trouve aujourd’hui Sainte-Marie et la Nouvelle-Beauce en général: on embauche à gauche et à droite, les entreprises sont prospères, le revenu per capita est enviable et la croissance est soutenue, peut-on lire dans le recueil. Nous sommes au cœur de la réussite, dans une ville en santé. Mais ce serait une grave erreur de croire que tout cela nous est tombé tout cuit dans le bec. Non, il a fallu opérer de grands changements en peu de temps. Il a fallu mettre de côté de vieux préjugés, il a fallu discuter ferme et faire preuve d’opiniâtreté.»

Notons que l’ensemble des revenus liés à la vente du livre sera remis à la Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau, afin de soutenir l’un des fructueux projets de Denis Sylvain, soit le Domaine Taschereau – Parc Nature. Le livre est désormais en vente, au prix de 34,95$, incluant les taxes. Il suffit d'écrire à l'adresse courriel [email protected] pour réserver son exemplaire.