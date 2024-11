Restauration du presbytère: Québec verse une nouvelle somme de 400 000$

En conférence de presse ce matin, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé l’octroi d’une somme de 400 000 $ pour mener à bien la phase 3 de restauration du presbytère de Saint-Joseph-de-Beauce.

«Pour moi, c'est (le presbytère) un bijoux du patrimoine institutionnel», a fait savoir l'élu. Ce soutien du ministère de la Culture et des Communications est accordé par le biais du Conseil du patrimoine religieux du Québec via le Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux.

Les travaux visés dans cette phase consisteront principalement en la restauration des fenêtres, contre-fenêtres et volets intérieurs ainsi que la restauration des portes extérieures et cadres incluant l’ajout de coupe-froid, ce qui permettra d’augmenter l’efficacité énergétique globale de l’édifice, a expliqué le trésorier du Comité de financement de restauration, Claude Cliche.

Comme le projet demandera des déboursés de 500 000 $, c'est ce même comité qui versera les 100 000 $ pour compléter le financement. Le montant provient des sommes accumulées depuis la campagne de financement lancée en 2017. Les appels d’offres pour la mise en chantier de la phase 3 seront lancés au cours des prochains jours et il est prévu que les travaux se termineront à l’automne 2025.

Luc Provençal a rappelé que le gouvernement québécois a versé jusqu'ici près de 1,3 M$ à la restauration du bâtiment patrimonial, qui date de 1892, dont un million depuis qu'il est en poste. À cela, il faut ajouter une subvention de 400 000 $, octroyée en 2022, cette-fois pour la restauration de la fenestration de l'église de Saint-Joseph.

Claude Cliche a signalé à l'élu de Beauce-Nord qu'il recevra, dès le début de l'an prochain, une nouvelle demande d'appui financier pour l'ultime phase des travaux: la réfection de la toiture. «La tôle a 132 ans. Elle est trop vieille pour être réparée, il faut la remplacer pour rendre le bâtiment étanche», a-t-il dit. Un rapport détaillé de l’étendue des travaux et un estimé des coûts de réfection est présentement en cours. Pour cette rénovation, la facture pourrait être très salée, a convenu M. Cliche

Presbytère vide

Pour l'heure, le presbytère est inoccupé, suite à des décisions prises cette année par le conseil d'administration de la Paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce, qui en est propriétaire.

En effet, depuis trois ans, la fabrique cumule des déficits d'opération qui atteignent presque le demi million de dollars, comme l'avait confirmé en juin dernier le président de l'assemblée, Jean-Denys Rancourt, au cours d'un entretien avec EnBeauce.com.

Ainsi, après dû piger «un montant substantiel» dans les économies accumulées afin de faire face aux obligations financières, les marguillers ont pris des décisions pour réduire encore plus les dépenses.

C'est ainsi que, depuis la fin de l'été, tout le personnel administratif dispersé parmi les 12 communautés chrétiennes de la paroisse, a été rapatrié vers Saint-Joseph-de-Beauce, mais dans un bureau locatif, puisque le presbytère de l'endroit n'aurait pu accueillir tous ces employés.

Quant aux prêtres, ils sont maintenant tous hébergés au presbytère de Beauceville. Cela comprend aussi les abbés de la paroisse voisine en Nouvelle-Beauce, soit celle de Sainte-Mère-de-Jésus.

Présent à la conférence de presse de ce matin, le vice-président de la fabrique de Sainte-Famille-de-Beauce, Marc-Antoine Parent, s'est réjoui du soutien accordé par le gouvernement au maintien de bâtiments patrimoniaux, mais a expliqué que dans la situation actuelle, la paroisse s'est fixé d'autres priorités en la matière. «Vous le savez, nos fabriques ont connu de meilleures années au point de vue financier [...] On doit consacrer l'essentiel de nos ressources financières et matérielles à l'exercice du culte catholique», a-t-il fait savoir.

Déjà, la paroisse a entrepris depuis quelques années «d'optimiser» son parc immobilier par la vente de presbytères et la cession d'églises. Déjà, dans le premier cas, plusieurs ne sont plus la propriété de la paroisse, comme à Saint-Victor et à Saint-Alfred. À ce dernier endroit, l'église est actuellement en transformation pour devenir un entrepôt de légumes régional pour le projet Cultiver et partager, alors que le temple de Saint-Séverin appartient maintenant à la municipalité.

M. Parent ne s'est pas caché pour dire que la paroisse est ouverte à des offres qui pourraient être faites pour acquérir le presbytère de Saint-Joseph-de-Beauce.