Une première réussie pour le groupe vocal «Sacré Choeur»

Plus de 175 personnes ont assisté, dimanche, en l'église Saint-François d'Assise de Beauceville, au tout premier récital du groupe vocal Sacré Choeur.

L'ensemble de neuf choristes, dirigé par le chef Vincent Quirion, a présenté un programme entièrement dédié à des chants sacrés, une quinzaine au total, de compositeurs aussi renommés que Puccini, Gounod, Bruckner et Fauré, pour n'en nommer que quelqu'uns.

C'est d'ailleurs la mission que s'est donné la formation, de maintenir et de poursuivre la présentation d’œuvres classiques, sacrées, spirituelles ou dévotionnelles. « Tous les neuf (choristes), on est particulièrement attaché à cette musique. On ne veut pas qu'elle s'éteigne », a indiqué l'initiateur du groupe, Marc Pomerleau, en entretien avec EnBeauce.com. Il signale que beaucoup de chorales paroissiales se sont éteintes au fil des ans, faute de relève et faute d’intérêt pour ce créneau religieux dont celui des rites liturgiques.

Ce tout premier concert a connu une longue gestation, puisque la groupe a vu le jour en 2019, mais a été coupé dans son air d'aller avec la crise pandémique.

Parmi les membres de la formation, qui viennent de Beauceville et de Saint-Georges, certains comptent plus de cinquante ans de chant choral répartis en chants profanes et populaires ainsi que des années en chant liturgique. Marc Pomerleau précise que le groupe choisit ses interprétations parmi les œuvres des compositeurs classiques et religieux, des périodes de la Renaissance, du Baroque, du Classique, du Moderne et du Contemporain.

« Notre groupe vocal, dédié à l'art classique, est bien plus qu'une simple assemblée de chanteurs passionnés. Nous sommes des gardiens d'un héritage précieux, des porteurs de flambeau d'une tradition qui, depuis des siècles, enrichit l'âme humaine de beauté, d'émotion et de profondeur intellectuelle. Notre mission ne se limite pas à la préservation de ce legs ; elle vise également à le promouvoir, à le rendre accessible à notre époque », a déclaré le choriste, dans son message d'ouverture du récital.

Le prochain devrait prendre place dans la chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, mais aucune date n'est arrêtée pour le moment.