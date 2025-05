Quoi faire en Beauce du 25 au 27 avril ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 25 avril

Exposition Force et résilience

De l'artiste et photographe Karolle Grondin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 25 mai

Exposition Du coeur à l'âme

De Julie Lessard et Nathalie Poulin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: du 12 avril au 8 juin

14e Salon commerces et artisans de Lambton

Avec 37 exposants et 17 artisans de partout au Québec.

Où: Centre communautaire et sportif de Lambton

Quand: de 18 h à 21 h

Lancement du livre Pages d'histoire de la Nouvelle-Beauce

De l'auteur Denis Sylvain.

Où: Bibliothèque Honorius-Provost — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: dès 19 h

Beauce Carnaval

Manèges pour petits et grands

Où: dans le stationnement arrière de l'Église Assomption à Saint-Georges

Quand: de 18 h à 22 h 30

THF Saint-Georges

Tournoi de hockey féminin

Où: aux arénas de Saint-Georges et de Saint-Prosper

Quand: dès 17 h

Forum interparoissial

Sous le thème Vous êtes le sel de la terre.

Où: à l'église Assomption à Saint-Georges

Quand: en soirée

Samedi 26 avril

Exposition Force et résilience

De l'artiste et photographe Karolle Grondin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 25 mai

Exposition Du coeur à l'âme

De Julie Lessard et Nathalie Poulin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: du 12 avril au 8 juin

14e Salon commerces et artisans de Lambton

Avec 37 exposants et 17 artisans de partout au Québec.

Où: Centre communautaire et sportif de Lambton

Quand: de 10 h à 21 h

Beauce Carnaval

Manèges pour petits et grands

Où: dans le stationnement arrière de l'Église Assomption à Saint-Georges

Quand: de 12 h 30 à 22 h 30

THF Saint-Georges

Tournoi de hockey féminin

Où: aux arénas de Saint-Georges et de Saint-Prosper

Quand: dès 9 h

Festival de danse latine

Organisé par Beauce Salsa.

Où: au Cabaret des Amants de la scène à Saint-Georges

Quand: dès 14 h

Forum interparoissial

Sous le thème Vous êtes le sel de la terre.

Où: à l'église Assomption à Saint-Georges

Quand: toute la journée

Endure des érables 300

Lancement de la saison.

Où: à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction

Quand: dès 13 h

Dimanche 27 avril

Exposition Force et résilience

De l'artiste et photographe Karolle Grondin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 25 mai

Exposition Du coeur à l'âme

De Julie Lessard et Nathalie Poulin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: du 12 avril au 8 juin

14e Salon commerces et artisans de Lambton

Avec 37 exposants et 17 artisans de partout au Québec.

Où: Centre communautaire et sportif de Lambton

Quand: de 9 h 30 à 16 h

Célébration à la bibliothèque

Expositions spéciales et animations

Où: à la bibliothèque Le Signet, 3015, 1re avenue (porte 10) à Notre-Dame-des-Pins

Quand: de 9 h 30 à 13 h 30

Beauce Carnaval

Manèges pour petits et grands

Où: dans le stationnement arrière de l'Église Assomption à Saint-Georges

Quand: de 12 h 30 à 18 h

THF Saint-Georges

Tournoi de hockey féminin

Où: aux arénas de Saint-Georges et de Saint-Prosper

Quand: dès 7 h 30

Forum interparoissial

Sous le thème Vous êtes le sel de la terre.

Où: à l'église Assomption à Saint-Georges

Quand: le matin

