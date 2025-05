Douze auteurs de la Beauce réunis dans «Un voyage déroutant» 

En septembre dernier, Denis Poudret, de Saint-Georges, conviait onze participants à se joindre à lui pour un jeu littéraire, soit celui d’écrire, sous un pseudonyme, un court roman à relais. C’est ce printemps que les Éditions Attends ton tour clôturaient son dernier chapitre d’Un voyage déroutant, et que les auteurs se rencontraient à l’Atelier Joual Vert afin de dévoiler leur identité.

Denis Poudret, le maître d’œuvre de ce projet littéraire n’en était pas à son premier défi. Agissant comme animateur du groupe, il avait établi des règles à l’attention des auteurs qui devaient écrire, à relais, un nouveau chapitre de deux à trois pages. Chaque participant disposait d’un maximum de deux semaines pour le livrer et devenait, son tour venu, le maître absolu du jeu quant à l’action, les péripéties, les personnages nouveaux ou anciens, etc. Vingt-quatre semaines plus tard, les dés en sont jetés pour le mini roman Un voyage déroutant qui connait sa conclusion.

C’est lors d’une rencontre à l’Atelier Joual Vert ce printemps que l’identité des auteurs fut dévoilée et qu’il fut possible d’échanger sur ce défi collectif réalisé avec brio. Plus les chapitres s’accumulaient et plus il était exigeant pour les auteurs de conserver le fil, tout en continuant de développer les péripéties, sans négliger de se diriger graduellement vers une conclusion. Le principal personnage de ce roman en a eu pour son argent et revient grandi de ce voyage où il retient que l’ «on peut réussir dans la vie … sans réussir sa vie!».

Denis Poudret, qui a lui-même écrit le chapitre initial, tient à remercier les auteurs qui ont accepté de collaborer à l’écriture de ce court roman: Danielle Robinson, Johanne Maheux, Anne Roy, Stéphane Poudret, Cathy Bourdages, Micheline Roy, Marie-Christine Boulanger, Patsy Gagnon, Johanne Talbot, Julie Morin et Rocky Lessard.