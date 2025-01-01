Masterchef Québec: une expérience enrichissante pour Nathalie Robitaille

Voir la galerie de photos

Nathalie Robitaille, de Saint-Lambert-de-Lauzon, dresse un bilan très positif de sa participation à la 3e saison de Masterchef Québec, bien qu’elle referait certaines choses différemment.

En entrevue vidéo avec EnBeauce.com elle a confié que si c’était à refaire, elle le referait volontiers, mais différemment, surtout pour ce qui est de la gestion du stress. La Beauceronne a aussi le sentiment de ne pas avoir assez osé.

Nathalie a toutefois apprécié l’expérience télévisée, même si elle ne réalise pas vraiment. « On dirait qu’on ne réalise pas que c’est nous qui sommes à la télé », a-t-elle expliqué. Au moment du tournage de l’émission, elle n’a pas tellement ressenti la pression des caméras pendant les défis parce qu’elle était très concentrée sur sa cuisine. « Honnêtement tu ne les vois plus (les caméras). » Cependant, après coup, elle se demandait toujours un peu quel serait le rendu à la télévision.

Un bilan positif

Le défi qui l’a le plus marqué, c'est le « Suivez le chef » qui lui a d’ailleurs été fatal. « C’est un vrai sentiment d’accomplissement, même si ça a mené à mon élimination. » Nathalie a été très fière d’avoir pu rendre une assiette malgré les nombreuses embûches de l’épreuve dont plusieurs de ses plats renversés et trois coupures. « On dirait que j’ai fait le défi deux fois, mais j’ai pu présenter une assiette. Je suis vraiment fière parce que je n'ai pas abandonné. »

Elle se souvient également de la toute première épreuve lorsque chacun devait réaliser son propre plat signature. À ce moment-là, elle était fière de présenter son Koulibiac.

La Beauceronne a été très impressionnée et intimidée par les rencontres avec les différents chefs au fil de l’émission. « Je suis une groupie de chefs! J’adore rencontrer des chefs cuisiniers! »

Aujourd’hui elle est encore en contact avec les participants de l’aventure. « On a un groupe où on commente ensemble les épisodes quand ils sont diffusés. » Certains d’entre eux sont également venus chez elle, à Saint-Lambert-de-Lauzon, pour faire des défis culinaires entre amis.

Visionnez l'entrevue vidéo complète ci-dessus.