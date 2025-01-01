Une première au Canada: le Krazy Darts débarque chez DiXtrAction

Voir la galerie de photos

Depuis plus de 30 ans, Centre DiXtrAction de Saint-Georges n’a qu’une seule obsession: se renouveler pour offrir toujours plus de plaisir, d’émotions et d’expériences à ses visiteurs.

De la salle de quilles avant-gardiste des débuts au centre multirécréatif d’aujourd’hui, l’entreprise beauceronne n’a jamais cessé d’innover pour rester à l’écoute des familles, des groupes d’amis et des amateurs de divertissement.

À l’automne 2025, DiXtrAction franchit une nouvelle étape majeure avec l’ouverture d’une toute nouvelle section de jeux, issue d’un agrandissement de 50 % de sa superficie. Un espace moderne, soigneusement aménagé, qui propose des attractions inédites et qui vient enrichir une offre déjà impressionnante : le centre compte désormais 11 activités différentes, faisant de DiXtrAction le centre de divertissement multi récréatif offrant le plus grand nombre d’activités au Québec.

Si DiXtrAction est bien connu des familles, l’objectif de ce nouvel étage était clair: offrir une facette plus adulte, plus familiale et plus chic. « À l’interne, on entendait souvent que les gens pensaient que DiXtrAction, c’était seulement pour les enfants. On voulait changer cette perception », explique Maude Toulouse, directrice adjointe.

Résultat : un espace confortable, élégant et accueillant, où l’on retrouve notamment les mini quilles (mini bowling) et trois nouvelles tables de billard, parfaites pour une soirée entre amis ou un moment plus détendu en sirotant un verre.

Krazy Darts : une exclusivité canadienne

Point central de cette nouvelle section : le Krazy Darts, une attraction totalement réinventée… et une première au Canada. DiXtrAction est le tout premier centre à avoir implanté ce concept novateur. Ici, oubliez la cible traditionnelle, les jeux sont projetés sur un mur de 11 pieds de haut, tandis que des projecteurs intelligents détectent chaque lancer de fléchette et comptabilisent automatiquement les points.

« On a environ 25 jeux différents », précise Maude Toulouse. Des jeux dynamiques où les cibles bougent, des variantes ludiques, des défis de trivia, et même des versions interactives de tic-tac-toe. Les niveaux de difficulté s’ajustent, permettant à des enfants de 8 ans et plus comme à des adultes de s’amuser pleinement.

Toutes les activités peuvent être réservées directement en ligne, permettant aux groupes, aux familles et aux entreprises de planifier facilement leur prochaine sortie.

