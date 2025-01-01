Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 27 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Le camp des fêtes du Mont-Orignal

Ski, chasse aux trésors et ateliers pour les jeunes.

Où: Mont-Orignal — Lac-Etchemin

Quand: de 9h à 15h (sur inscription)

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Assurancia Beauce-Sud reçoit les Dogs de Beauce-Centre.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Dimanche 28 décembre

Invitation aux Retrouvailles

50e anniversaire du Choeur Saint François.

Où: Église de Beauceville

Quand: dès 9 h



Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Lotbinière PG visite Les Beaucerons de Sainte-Marie.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 15 h