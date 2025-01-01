Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Nous joindre
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 27 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Le camp des fêtes du Mont-Orignal
Ski, chasse aux trésors et ateliers pour les jeunes.
Où: Mont-Orignal — Lac-Etchemin
Quand: de 9h à 15h (sur inscription)

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Assurancia Beauce-Sud reçoit les Dogs de Beauce-Centre.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h

Dimanche 28 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Le camp des fêtes du Mont-Orignal
Ski, chasse aux trésors et ateliers pour les jeunes.
Où: Mont-Orignal — Lac-Etchemin
Quand: de 9h à 15h (sur inscription)

Invitation aux Retrouvailles
50e anniversaire du Choeur Saint François.
Où: Église de Beauceville
Quand: dès 9 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Lotbinière PG visite Les Beaucerons de Sainte-Marie.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 15 h

Match de hockey du Cool-FM
Visite du Bataillon de Saint-Hyacinthe.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 16 h

