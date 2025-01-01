Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Roman fantastique

Rébecca Veilleux publie son premier roman: Immortel, le refuge

durée 18h00
27 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Voir la galerie de photos

Après plus d'une dizaine d’années à y penser, à l’écrire et à le modifier, Rébecca Veilleux a finalement publié son premier roman: Immortel, le refuge.

La résidente de Saint-Éphrem avait la volonté d’écrire un ouvrage depuis son secondaire, mais c’est seulement lorsqu’elle est tombée enceinte qu’elle a pris le temps de réaliser son rêve. « J’ai toujours été inspirée, le soir surtout, à ce moment-là j’adore écrire! », a détaillé la Beauceronne en entrevue avec EnBeauce.com

Immortel, le refuge est un livre fantastique moderne qui met en scène deux protagonistes; une jeune fille qui découvre que son père gère un refuge de créatures immortelles, puis un garçon qui va infiltrer ce refuge dans le but de voler quelque chose pouvant déclencher la fin du monde. « On suit sa psychologique, comment il se sent et sa rencontre avec Katarina », a expliqué l’auteure.

Rébecca a apprécié le processus d’écriture et prévoit déjà de nouveaux ouvrages. Elle est aujourd’hui très fière d’avoir concrétisé son projet et s’impatiente de recevoir les commentaires et questions de ses lecteurs.

L’immortel est disponible sur le site internet de BouquinBec.ca. 

Apprenez-en plus sur son processus d'écriture, de publication et sur l'histoire du livre, dans l'entrevue vidéo ci-dessus.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un réveillon des années 70 qui dérape au Théâtre de l’Hôtel de Ville 

Publié à 14h00

Un réveillon des années 70 qui dérape au Théâtre de l’Hôtel de Ville 

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville, à Saint-Joseph-de-Beauce, présente la pièce « On a perdu le p’tit Jésus », écrite et mise en scène par Harold Gilbert. Six représentations se tiendront du 28 novembre au 13 décembre prochain, tous les vendredis et samedis à 20 h. Une occasion de réunir famille et amis pour plonger dans l’ambiance festive de Noël, ...

LIRE LA SUITE
Un 2e florilège d'histoires «du pays de Beauce» pour Daniel Lessard

Publié hier à 18h00

Un 2e florilège d'histoires «du pays de Beauce» pour Daniel Lessard

Après Zigoune, un premier recueil de textes paru en 2023, l'écrivain beauceron Daniel Lessard récidive avec un second florilège, Nérée, Gélatine: autres histoires du pays de la Beauce (Éditions Pierre Tisseyre), qui est arrivé en librairie cette semaine. Pour le natif de Saint-Benjamin et journaliste retraité, il s'agit d'un 15e livre, avec une ...

LIRE LA SUITE
Le «Suspect No 1» s'en vient à Saint-Odilon

Publié hier à 15h00

Le «Suspect No 1» s'en vient à Saint-Odilon

Les membres de la Troupe de théâtre de Saint-Odilon sont en pleines répétitions afin de présenter, en novembre prochain, la pièce Suspect No 1: Les années folles, dans un texte et une mise en scène d'Alex Bilodeau. L'histoire se passe à l'été 1925, en plein cœur des années folles, alors que la richissime Adèle O’Brian, née McCarty, est retrouvée ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge