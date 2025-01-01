Rébecca Veilleux publie son premier roman: Immortel, le refuge

Voir la galerie de photos

Après plus d'une dizaine d’années à y penser, à l’écrire et à le modifier, Rébecca Veilleux a finalement publié son premier roman: Immortel, le refuge.

La résidente de Saint-Éphrem avait la volonté d’écrire un ouvrage depuis son secondaire, mais c’est seulement lorsqu’elle est tombée enceinte qu’elle a pris le temps de réaliser son rêve. « J’ai toujours été inspirée, le soir surtout, à ce moment-là j’adore écrire! », a détaillé la Beauceronne en entrevue avec EnBeauce.com.

Immortel, le refuge est un livre fantastique moderne qui met en scène deux protagonistes; une jeune fille qui découvre que son père gère un refuge de créatures immortelles, puis un garçon qui va infiltrer ce refuge dans le but de voler quelque chose pouvant déclencher la fin du monde. « On suit sa psychologique, comment il se sent et sa rencontre avec Katarina », a expliqué l’auteure.

Rébecca a apprécié le processus d’écriture et prévoit déjà de nouveaux ouvrages. Elle est aujourd’hui très fière d’avoir concrétisé son projet et s’impatiente de recevoir les commentaires et questions de ses lecteurs.

L’immortel est disponible sur le site internet de BouquinBec.ca.

Apprenez-en plus sur son processus d'écriture, de publication et sur l'histoire du livre, dans l'entrevue vidéo ci-dessus.