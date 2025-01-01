Nous joindre
Une enveloppe de 50 000 $

Un appel à projet d'espace culturel en Beauce-Sartigan

durée 11h00
10 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

La MRC de Beauce-Sartigan lance un appel pour les municipalités et organismes qui souhaitent développer ou améliorer un espace culturel dans la région.

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre du volet B de l’Entente sectorielle de développement de la culture de la Chaudière-Appalaches, visant à faire de la culture un moteur de dynamisme, de vitalité et d’attractivité.

Un espace culturel est un lieu physique, intérieur ou extérieur, qui joue un rôle structurant dans le développement culturel. Il doit être dédié à la production, la diffusion et/ou l’animation culturelle, favoriser l’accès à la culture et enrichir l’offre d’activités culturelles.

Un seul projet sera retenu et bénéficiera d’une aide financière de 50 000 $, sous forme de contribution non remboursable.

La date limite pour déposer un projet a été fixée au 27 février 2026. Les modalités et le formulaire de dépôt se trouve sur le site internet de Culture Beauce, que l'on peut atteindre en cliquant ici.

Cet appel à projets est rendu possible grâce à la collaboration du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), du ministère de la Culture et des Communications (MCC), des neuf MRC de la région, ainsi que de la Ville de Lévis.

