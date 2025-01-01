Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 20 décembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Saint-Romuald visite Les Beaucerons de Sainte-Marie.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 19 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Assurancia Beauce-Sud reçoit Lotbinière PG.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Dimanche 21 décembre

Marché de Noël de Saint-Joseph-de-Beauce

Organisé par la municipalité.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 10 h à 16 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Saint-Prosper visite Sainte-Marie

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: dès 14 h 30

