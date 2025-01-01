Les 12 termes de l’année 2025

Algorithme prédictif qui fournit des résultats de recherche personnalisés, en fonction des intérêts présumés des internautes ou des utilisateurs d'une plateforme.

Depuis 2019, l’Office québécois de la langue française (OQLF) publie annuellement une liste de 12 termes représentatifs d’événements et de tendances qui ont ponctué l’actualité de l’année qui se termine.

Nous reproduisons ici la liste intégrale des mots retenus par l'organisme pour 2025, incluant leur définition:

Cessez-le-feu

Cessation d'une durée déterminée ou indéterminée des combats dans un conflit armé, qui est assortie de conditions précises que les parties belligérantes s'engagent à respecter.

Conclave

Assemblée de cardinaux réunis à huis clos pour élire l'un des leurs comme pape.

Faurevoir

Situation lors de laquelle deux personnes qui sont sur le point de se quitter se saluent alors que, de manière imprévue, leur rencontre se prolonge.

Panache de fumée

Masse visible de gaz et de particules issue d'une source de combustion, dont le déplacement et la forme sont déterminés par les conditions atmosphériques.

Réservation fantôme

Réservation qui n'est pas honorée par le client, lequel ne se présente pas au lieu et au moment prévus.

Sécurité alimentaire

Situation d'une personne, ou d'un ensemble de personnes, qui jouit d'un accès physique et économique à une quantité de denrées saines et nutritives suffisante pour lui permettre de satisfaire ses besoins énergétiques et de mener une vie saine et active.

Commerce interprovincial

Au Canada, achat ou vente de produits ou de services entre deux ou plusieurs provinces ou territoires.

Droits de douane

Droits imposés par un État sur des marchandises lors de leur arrivée à la frontière ou, exceptionnellement, à leur sortie du territoire.

Valeur refuge

Actif financier dont la valeur tend à se maintenir ou à s'apprécier en période d'instabilité économique, et vers lequel les investisseurs se tournent afin de protéger leur portefeuille d'éventuelles pertes liées aux fluctuations des marchés.

Algorithme de recommandation

Algorithme prédictif qui fournit des résultats de recherche personnalisés, en fonction des intérêts présumés des internautes ou des utilisateurs d'une plateforme.

Voxto

Enregistrement vocal, généralement de durée limitée, que l'on peut recevoir ou envoyer au moyen d'un appareil mobile ou d'un ordinateur.

Terres rares

Groupe d'éléments chimiques métalliques, constitué des lanthanides ainsi que du scandium et de l'yttrium, entrant dans la fabrication de nombreux produits de haute technologie.

L'an dernier, les termes retenus avaient été éclipse totale, tempête géomagnétique, drone humanitaire, intelligence artificielle multimodale, usurpation de voix, plafond de verre, unité d'habitation accessoire, surtourisme, escalotage, recyclage moléculaire, bissextilien/bissextilienne, et négociation collective