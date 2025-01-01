Nous joindre
Animations diverses et variées

Le temps des Fêtes sera animé à Beauceville

durée 16h15
12 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Plusieurs activités gratuites et familiales sont organisées par la Ville de Beauceville pour accueillir la magie du temps des Fêtes.

Le spectacle des Fêtes à la bibliothèque

Les célébrations débutent à la Bibliothèque Madeleine-Doyon avec le Conte de Casse-Noisette, un spectacle féerique spécialement conçu pour les enfants de moins de 8 ans.

Le rendez-vous est donné pour ce dimanche 16 novembre à 10 h 30 afin de partager un moment amusant, accompagné d’animation, de coloriage et de surprises pour toute la famille. 

Le marché de Noël de Beauceville

La fin de semaine du 22 et 23 novembre, la Polyvalente Saint-François accueillera le Marché de Noël. Plus de 50 exposants seront sur place de 10h à  16h toute la fin de semaine pour vous inspirer  avec  leurs  créations:  arts,  bijoux,  décorations,  produits agroalimentaires et idées cadeaux originales.

Une belle occasion d’encourager l’achat local et de plonger dans l’ambiance des Fêtes. L’entrée se fera sous le débarcadère et il y aura des prix de participation à gagner.

Féérie sur glace

La Féérie sur glace se tiendra ensuite le samedi 29 novembre de 17 h à 21 h à l’aréna EJM/René-Bernard.

Au programme : patin libre familial avec DJ, tours de calèche, maquillage, création de boules à accrocher dans le sapin, sans oublier le bar à chocolat chaud, les hot-dogs, les surprises pour tous les âges, l’animation des fêtes et l’illumination du sapin à souhaits. C’est une soirée gratuite pour toute la famille qui se terminera par des feux d’artifices.

Les participants sont invités à apporter leur patins.

Le retour du projet « Merci d’être là »

Du 5 au 28 novembre, les citoyens sont invités à inscrire une personne aînée vivant seule afin de mettre un peu de magie dans son temps des Fêtes.

Puis, le 14 décembre, cette personne recevra une boîte remplie de petites douceurs et attentions, offerte anonymement par l’équipe de la Vie communautaire. Voisin, ami, collègue ou membre de la famille: il suffit d’un petit geste collectif pour illuminer les coeurs et pour rappeler à nos aînés qu’ils font partie intégrante de la grande famille beaucevilloise.

Pour plus d’informations sur les activités et le projet Merci d’être là, visitez le site web de la Ville de Beauceville ou suivez-nous sur ses réseaux sociaux.

